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تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس

الخميس، 22 أبريل 2021 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 22- 4- 2021 استقرارا في السوق المحلى وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 - 140 جنيها، والكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوى والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها،. وسجلت اللحوم الضأن 130-150  جنيها للكيلو، والجملى 100-120 جنيها للكيلو.

 

فيما استقر سعر كباب الحلة عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

 

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن هناك تحسن واضح فى توافراللحوم الحمراء  عام 2018، فبعد انخفاض الكمية المنتجة من 975 ألف طن عام 2015 إلى 788 ألف طن عام 2016، ارتفع الإنتاج المحلى ليصل إلى 858 ألف طن عام 2018، كما ارتفع المتاح للاستهلاك من 1695 ألف طن عام 2015 ليصبح 1760 ألف طن عام 2018، أيضًا تحسن متوسط نصيب الفرد فى السنة من اللحوم الحمراء ليصبح 13 كيلو للفرد عام 2018، وفيما يتعلق بنسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء، فقد شهدت تحسنًا، حيث ارتفعت النسبة من 46.9% عام 2018 لتصل إلى 55% عام 2019.

 

 


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