اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تبادل طلابي بين تمريض جامعة قناة السويس وتكساس.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 03:00 م
تبادل طلابي بين تمريض جامعة قناة السويس وتكساس.. صور تبادل طلابي بين تمريض جامعة قناة السويس وتكساس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة طلاب كلية التمريض جامعه قناه السويس في برنامج التبادل الافتراضي مع طلاب جامعة تكساس إيه أند إم التجارية، في اطار مبادرة TIEC وبالتعاون مع مبادرة Stevens وذلك تفعيلا للتبادل الطلابي الافتراضي والتبادل الثقافي.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إن برامج التبادل الافتراضي تعد فرصة للتواصل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم، ومشاركة المعلومات والخبرات والتعرف علي الثقافات الأخري وممارسة اللغات الأجنبية بشكل أفضل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس، أن البرنامج استمر حوالي 6 أسابيع وتضمن أنشطة مختلفة بين طلاب الجامعتين والمشاركة في مشروع تحت عنوان "تقييم المعلومات والممارسات والاتجاهات المتعلقة بفيرس كورونا المستجد بين الممرضات" وتحت إشراف الدكتورة سمر محمد عبد القادر مدرس تمريض صحة مجتمع.

3
 

 

4
 

 


كليه التمريض

تمريض جامعه القناه

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة