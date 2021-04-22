تبادل طلابي بين تمريض جامعة قناة السويس وتكساس.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة طلاب كلية التمريض جامعه قناه السويس في برنامج التبادل الافتراضي مع طلاب جامعة تكساس إيه أند إم التجارية، في اطار مبادرة TIEC وبالتعاون مع مبادرة Stevens وذلك تفعيلا للتبادل الطلابي الافتراضي والتبادل الثقافي.

وقال الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون التعليم والطلاب، إن برامج التبادل الافتراضي تعد فرصة للتواصل مع الزملاء في جميع أنحاء العالم، ومشاركة المعلومات والخبرات والتعرف علي الثقافات الأخري وممارسة اللغات الأجنبية بشكل أفضل.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء عبدالعظيم، عميد كلية التمريض جامعة قناة السويس، أن البرنامج استمر حوالي 6 أسابيع وتضمن أنشطة مختلفة بين طلاب الجامعتين والمشاركة في مشروع تحت عنوان "تقييم المعلومات والممارسات والاتجاهات المتعلقة بفيرس كورونا المستجد بين الممرضات" وتحت إشراف الدكتورة سمر محمد عبد القادر مدرس تمريض صحة مجتمع.