تايمز: جونسون يرفض تغيير رقم هاتفه ومخاوف من تلقيه اتصالات تؤثر على قراراته

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون رفض نصيحة وزير شئون الحكومة بتغيير رقم هاتفه وسط مخاوف من أن يتلقى اتصالات من أشخاص ربما يؤثرون فى قرارات السياسية.

وذكرت الصحيفة أن سيمون كيس، أعلى موظف مدنى، أوصى بحسب ما قيل بالخطوة العام الماضى بسبب السهولة التى استطاع بها أعضاء بالبرلمان ونشطاء فى مجال الضغط وآخرين من عالم البيزنس الاتصال برئيس الحكومة.

وكان جونسون، الذى يمتلك نفس رقم الهاتف منذ أكثر من 10 سنوات، رافضا لتغييره ورفض النصيحة، وقال مصدر بريطانى إن مدى الاتصال كان سببا ثابثا لإحداث مخاوف بين المسئولين.

وكان جونسون قد انضم إلى تطبيق الرسائل المشفرة "سيجنال" العام الماضى، وهو التطبيق الى يمكن المستخدمين من حذف الرسائل تلقائيا بعد فترة من الزمن. واتهم حزب العمال المعارض المحفظين بإدارة حكومة عبر الواتس أب، بعدما تبين أن جونسون قد بعث برسال إلى السير جيمس جيسون، أحد رواد الأعمال المانحين لحزب المحافظين، يعرض فيها إصلاح مشكلة تتعلق بوضع الضرائب الخاص بموظفيه.

وفى مارس العام الماضى، ناشد ديسون رئيس الوزراء بعدما لم ينجح فى الحصول على الضمانات التى سعى إليها من وزارة الخزانة حول خططه توريد أجهزة التنفس الصناعى لخدمات الصحة الوطنية. وخشى وزراء الحكومة فى هذا الوقت من أن أجهزة التنفس قد تنفذ من الرعاية الصحية بسبب الوباء، وناشدوا أصحاب الشركات تصنيعها. وكتب ديسون، الذى يمتلك شركة مقرها سنغافورة، كتب لوزارة الخزانة يطلب التزامات بأن العاملين لديه لن يضطروا لدفع ضرائب إضافية لو جاءوا إلى بريطانيا للعمل على المشروع.

وكشفت الرسائل النصية التى حصلت عليها "بى بى سى" أن جيسون عندما لم يصله رد، توجه مباشرة إلى بوريس جونسون. وقال فى رسالة إن شركته مستعدة لكن للأسف لا يبدو أن أحدا يرغب فى التقدم. وأجاب جونسون: سأصلح الأمر غدا، نحن نحتاجك، يبدو الأمر رائعا".