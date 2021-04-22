بوليتيكو: البيت الأبيض يدرس طلب أوكرانيا بإرسال أسلحة لحماية الحدود

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن البيت الأبيض يدرس طلبات كييف لإرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا حيث تواجه أكبر حشد عسكري للقوات الروسية على حدودها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ولا يزال النظر في الطلب في مراحله الأولى ، بحسب الأشخاص المطلعين على المداولات الداخلية. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة كانت مترددة في استفزاز موسكو على الجبهة العسكرية ، وألغت خططًا الأسبوع الماضي لإرسال سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية إلى البحر الأسود وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، حشدت روسيا ما يقرب من 120 ألف جندي على طول الحدود الشرقية لأوكرانيا ، واقتحمت المجال الجوي الأوروبي ، وقيدت حركة السفن الأجنبية في أجزاء من البحر الأسود، وتخطط لطرد ما يقرب من عشرة دبلوماسيين أمريكيين ردًا على الجولة الأخيرة من عقوبات أمريكية بسبب حملات القرصنة والتدخل في الانتخابات لموسكو.

وألمح إعلان ليلة الإثنين بأن السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان سيعود إلى واشنطن للتشاور ، على الرغم من التقارير التي تفيد بأن سوليفان كان يقاوم في البداية الاقتراحات الروسية بمغادرة موسكو ، ألمح أيضًا إلى مخاوف إدارة بايدن بشأن التوترات المتزايدة. وقال بايدن في تصريحات حول روسيا الأسبوع الماضي إن الإدارة لا تزال تجري محادثات مع الكرملين لعقد قمة في وقت ما هذا الصيف بين بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن المسئولين الأوكرانيين يخشون الآن أن يكون هدف حشد القوات الروسية أكثر من مجرد إرسال رسالة إلى الغرب - وقد طلبوا مرارًا وتكرارًا من الولايات المتحدة ، علنًا وسرا ، المزيد من الأسلحة لدرء التوغل الروسي بشكل متزايد.