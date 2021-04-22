بوتين: مصير الكوكب يتوقف على نجاح مساعي محاربة تغيرات المناخ

أ ش أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن التزام بلاده بالتزاماته الدولية في مجال محاربة تغيرات المناخ، مؤكدا أن مصير الكوكب وكل دولة فيه ورفاهية سكانها يتوقف إلى حد كبير على نجاح هذه المساعي.

وقال بوتين، في كلمته اليوم خلال أعمال القمة المناخية الافتراضية التي نظمها نظيره الأمريكي جو بايدن، إن المشاورات الجارية اليوم تظهر مدى القلق المشترك لدى المجتمع الدولي إزاء تغيرات المناخ واهتمامه بتفعيل الجهود الدولية الرامية لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن مصير الكوكب وكل دولة فيه ورفاهية سكانها يتوقف إلى حد كبير على نجاح هذه المساعي.

وأبدى الرئيس الروسي تأييد بلاده للاتفاقات العامة ذات الصلة المبرمة ضمن الأمم المتحدة كأرضية قانونية موثوق بها لتعاون الدول في الرقابة على انبعاثات الغازات الدفيئة والحد منها، مشددا على أن روسيا تتعامل بمسؤولية قصوى مع التزاماتها الدولية في مجال محاربة تغيرات المناخ، لاسيما فيما يخص تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي واتفاقية كيوتو واتفاقية باريس.