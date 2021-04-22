اليوم السابع
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بحيرة البردويل تستعد لموسم جديد لصيد الأسماك الإثنين المقبل

الخميس، 22 أبريل 2021 06:30 م
بحيرة البردويل تستعد لموسم جديد لصيد الأسماك الإثنين المقبل بحيرة البردويل
شمال سيناء - محمد حسين

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تستعد بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء، لانطلاق موسم صيد سمك جديد الإثنين المقبل، وأعلنت إدارة بحيرة البردويل اليوم فى بيان لها، أنه تم السماح للصيادين بالدخول لمراسى صيد بحيرة البردويل، لعمل الصيانة اللازمه لمراكبهم، استعدادا لافتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل يوم الاثنين 26/4 .

واستقبل المهندس شكرى سالمان، مدير البحيرة اللواء محمد بهجت رئيس مجلس مدينة بئر العبد، وتفقدا مرسى التلول، وتابعا الاستعدادات لافتتاح موسم صيد 2021 بحيرة البردويل.

وأشار بيان البحيرة لضوابط تقررت لموسم الصيد وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020  حتى 30 يونيو 2021، على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح ايضا بالعمل بالتصاريح الحاليه للصيادين الخريجين حتى 30 يونيو 2021.

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، انه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبي، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من أول ضوء حتى آخر ضوء.

واشار مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إلى أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد، وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على منح فترة سماح للعمل بالتراخيص المنتهية فى 30 مارس 2021 للعمل بها لمده 3 أشهر.

 


شمال سيناء

بحيرة البردويل

صيد السمك

سيناء

الصيد ببحيرة البردويل

مدينة بئر العبد

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