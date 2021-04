بايدن عن القمة الإفتراضية للمناخ: لا توجد دولة تستطيع حل الأزمة بمفردها

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القمة العالمية الافتراضية للمناخ اليوم ستناقش الخطط والفرص غير العادية لمواجهة مخاطر المناخ، مؤكدا علي ضرورة التكاتف بين جميع دول العالم لتحقيق ذلك لعدم قدرة دولة بمفردها علي هذه المهمة الكبيرة.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" :"أقوم اليوم بجمع القادة من جميع أنحاء العالم لمواجهة هذه اللحظة من مخاطر المناخ، والفرص غير العادية.. لا توجد دولة تستطيع حل هذه الأزمة بمفردها، وهذه القمة هى خطوة على طريق نحو مستقبل آمن ومزدهر ومستدام".

Today I’m bringing together leaders from around the world to meet this moment of climate peril, and extraordinary opportunity. No nation can solve this crisis on its own, and this summit is a step on a path to a secure, prosperous, and sustainable future. https://t.co/lcUUsgyEo3