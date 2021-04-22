بالأرقام.. حصر لتوريد القمح للشون والصوامع فى 6 محافظات

فريق المحافظات

يقدم "اليوم السابع"، بالأرقام حصر لتوريدات القمح للشون والصوامع فى مختلف المحافظات وفق لما أصدرته مديريات التموين فى هذه المحافظات.

وأعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لتوريد محصول القمح من الفلاحين، استقبلت حتى الآن 8430 طنا.

كما أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى الأربعاء، 12 ألفا 679 طن قمح محلى.

وفى المنوفية، قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بإنه تم توريد (3050) طنا من محصول القمح لموسم 2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وفى بنى سويف، أكد المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 7 آلاف و315 طنا، وذلك منذ بداية موسم التوريد 15 أبريل الجارى، وقبل بداية أعمال التوريد الأربعاء.

وأعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم مواصلة العمل فى موسم توريد القمح للشون والصوامع المختلفة، حيث تم خلال أول 5 أيام لموسم توريد القمح في محافظة الأقصر تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوى وحماية العاملين بالشون والصوامع، وتم توريد 531.227 طن لصومعة أرمنت وبنكر إسنا حتى الآن.

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، عن استلام وتوريد 125 طن قمح من المزارعين في اليوم الأول.