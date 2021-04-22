باحثون يتوصلون لعلاج جديد لاعتلال عضلة القلب

ندي سليم

كشفت دراسة صادرة عن جامعة موناش الأسترالية، لأول مرة عن طريقة للوقاية من الضرر الناجم عن متلازمة القلب المكسور والمعروف أيضًا باسم اعتلال عضلة القلب، من خلال ابتكار تقنية علاجية جديدة تتمكن من تحويل مسارات الإشارات وحماية القلب، طبقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.





وقال الباحثون إن الهدف كان تحويل الإشارات وحماية القلب من خلال استخدام حمض اطلق عليه سوبيرانيلوهيدروكساميك، الذى أدى إلى تحسين صحة القلب بشكل كبير وعكس القلب المكسور.

واستعانت الدراسة أيضا بتقنية استهداف الجينات وهي الأولى من نوعها في العالم لاعتلال عضلة القلب ، والتى تم اعتمادها من قبل للعلاج من السرطان، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وإدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA) ، وتعمل من خلال توفير فائدة وقائية للجينات والحفاظ على عملية تنظيم التعبير الجيني.

وتعد متلازمة القلب المكسور هي ضعف في البطين الأيسر، أى حجرة الضخ الرئيسية للقلب والتى تحدث بسبب المحفزات العاطفية المجهدة في كثير من الأحيان بعد الأحداث الصادمة مثل وفاة أحد الأحباء أو انفصال الأسرة، و تشبه هذه الحالة النوبة القلبية المصحوبة بألم في الصدر وضيق في التنفس وعدم انتظام ضربات القلب.

واشار بحث جديد إلى أن ما يصل إلى 8 %من النساء بالدول الغربية، المصابات بنوبة قلبية سابقة قد يعانين من هذا الاضطراب.

وتشمل الأعراض الرئيسية: ألم الصدر وضيق التنفس، و يعتقد الخبراء أن ارتفاع هرمونات التوتر يغمر القلب بشكل أساسي، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات في خلايا عضلة القلب أو الأوعية الدموية التاجية أو كليهما التي تمنع البطين الأيسر من الانقباض بشكل فعال، مما يتسبب هذا في الشعور بألم شديد في الصدر والذي يمكن اعتباره نوبة قلبية.

وعلى الرغم من تعافى معظم المرضى تمامًا في غضون شهرين، إلا أن بعض المرضى قد يعانون من قصور حاد في القلب ومضاعفات أخرى.