انطلاق ليالى رمضان الثقافية بمحافظة كفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء ، انطلاق فعاليات ليالي رمضان الثقافية برعاية وحضور اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي ،السكرتير العام للمحافظة ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،وعمرو فرج ، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ، والدكتور جاكلين بشرى ،وكيل وزارة الثقافة ،والدكتورة أماني شاكر ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعدد من وكلاء الوزارات، والتنفيذيين والشعبيين.

واستهل الحفل بالسلام الجمهوري ،وقدمت فرقة الموسيقى العربية عدد من الأغاني الدينية والوطنية .

ووجه اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ،وكيل وزارة الثقافة ،بتنظيم ليالي رمضان الثقافية بالقرى والمدن والحدائق العامة ومنها الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة وأمام حديقة صنعاء بمشاركة فرق الآلات الشعبية والفنون الشعبية والتمثيل الثقافي لذوي الإحتياجات الخاصة ،والموسيقى العربية.