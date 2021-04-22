وأوضح السفير الفرنسي أن سبب الحريق لا يزال مجهولا، دورها أشارت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مسؤولين في السفارة إلى أن الحريق اندلع في غرفة تقنية ورجحوا أن يكون سببه حادثا كهربائيا.



وتوجه رئيس إفريقيا الوسطى فوستين آرشانج تواديرا وعدد من الوزراء إلى السفارة للتعبير عن تضامنهم.