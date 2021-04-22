انتهاء بروفة امتحانات الثانوية العامة بنسبة مشاركة 98٪ بمدارس قنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن اليوم الثالث لأول بروفة تجريبية لامتحانات الثانوية العامة شهد إقبالا طلابيا بنسبة حضور بلغت 98٪ حيث أجريت الامتحانات وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا، فيما اتبعت المدارس الإجراءات الاحترازية المشددة اثناء دخول الطلاب للمدارس من حيث قياس درجة حرارة الطلاب والزامهم بارتداء الكمامات دون خلعها اثناء فترة انعقاد اللجان الامتحانية لأول بروفة للاختبارات التجريبية لامتحانات الثانوية العامة التي تم انطلاقها الاحد الماضى.

كما تم اتباع الإجراءات القانونية في عقد اللجان الامتحانية لطلاب الصف الثالث الثانوي والتي تنص على وجود مسافة متر ونصف بين مقعد كل طالب، وتحديد عدد 14 طالبا باللجنة الواحدة.

من جانبه قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة سير إجراءات الامتحان التجريبي لطلاب الصف الثالث الثانوي، لم تتلق أي شكاوى ،مشيرا إلى أن المشاكل التقنية التي ظهرت تم حلها على الفور بمعرفة التطوير التكنولوجى، من خلال اللجان المكلفة بذلك داخل المدارس، على مستوى المحافظة وتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني والنفسي للطلاب من خلال أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس والأخصائي الاجتماعي، لتلافى أي مشاكل قد تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحانات .