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اليوم السابع: الرئيس يوجه بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الخميس، 22 أبريل 2021 07:12 م
اليوم السابع: الرئيس يوجه بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تفاصيل الاستماع إلى 3 وزراء ومناقشة 4 قوانين أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

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