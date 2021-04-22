اليوم السابع: الرئيس يوجه بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز نشاط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى تفاصيل الاستماع إلى 3 وزراء ومناقشة 4 قوانين أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

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