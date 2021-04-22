وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن هذا الإعلان يأتي قبل قمة افتراضية حول المناخ يستضيفها الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت لاحق من اليوم في محاولة لحشد الدول لبذل المزيد من الجهد من أجل مكافحة تغير المناخ.

وقال سوجا فى اجتماع فريق عمل حكومى إنه من خلال تحديد الهدف "الطموح" تأمل اليابان في قيادة المناقشات الدولية بشأن كبح جماح الانبعاثات، مضيفا أن البلاد ستبذل جهودا على المدى الطويل لخفض الانبعاثات بنسبة 50 %.

واتفق سوجا وبايدن -اللذان يشتركان فى تبنى هدف تحقيق مجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050- على قيادة الجهود العالمية للتخلص من الكربون من خلال تدابير مثل تنفيذ اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ وتقنيات الطاقة النظيفة.

