اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الهجرة" تنظم ندوة "اتكلم عربى وعيشها بالمصري" بمشاركة نبيلة مكرم

الخميس، 22 أبريل 2021 01:35 م
"الهجرة" تنظم ندوة "اتكلم عربى وعيشها بالمصري" بمشاركة نبيلة مكرم مبادرة اتكلم عربى
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة افتراضية عبر تطبيق clubhouse بعنوان "اتكلم عربي وعيشها بالمصري"، في العاشرة مساء اليوم الخميس، لتعريف أبناء المصريين بالخارج بالمناسبات التي تمر بها مصر خلال هذه الأيام، حيث يجتمع هذا العام مناسبات عديدة وهي "شهر رمضان وأحد السعف وشم النسيم وعيد تحرير سيناء وذكرى العاشر من رمضان (حرب أكتوبر)" خلال نفس الفترة.
 
ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية لأبنائنا المصريين بالخارج والربط بينهم وتعريفهم بالعادات والتقاليد المصرية، والتعريف بالتوقيتات والمناسبات والأعياد الوطنية والدينية والعادات والتقاليد المرتبطة بهم.
 
ويشارك في الندوة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وبحضور الكاتب الكبير مدحت العدل، والداعية والإعلامي مصطفي حسني، والإعلامية والنائبة دينا عبد الكريم، والشاعر والباحث رمزي بشارة، كما تستضيف الندوة 6 من أبناء المصريين بالخارج، ويدير الندوة الإعلاميان محمد فتحي وشيرين عويس.
 
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة تعمل باستمرار على التواصل مع المصريين بالخارج باختلاف شرائحهم، مشيرة إلى أنه تم الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في ظل انتشار جائحة كورونا في العالم.
 
وأوضحت وزيرة الهجرة أن ندوة "اتكلم عربي وعيشها بالمصري" تأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس بالحفاظ على الهوية المصرية والوطنية، من خلال تعريف أبنائنا المصريين بالخارج بالعادات والتقاليد المصرية وكذلك المناسبات الخاصة بنا، لمواجهة حرب طمس الهوية التي تواجهها مصر والمنطقة.

الهجره

وزيره الهجره

اتكلم عربى

مبادره اتكلم عربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المصريون بالخارج فى عيون الدولة.. بدأت بقرار عودة وزارة الهجرة.. إعادة آلاف العالقين بالخارج بعد جائحة كورونا.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج.. ومبادرة "اتكلم عربى" تواجه طمس الهوية

الخميس، 15 أبريل 2021 01:30 م

الهجرة تعلن الإعداد لإطلاق تطبيق "اتكلم عربى" لتعزيز المبادرة

الأربعاء، 14 أبريل 2021 09:53 ص

"الهجرة" تطلق الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بصوت كارول سماحة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:44 ص

الهجرة تنشر الأغنية الرسمية لمبادرة "اتكلم عربى" بصوت كارول سماحة (فيديو)

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:21 ص

وزيرة الهجرة: الرئيس السيسى يرعى مبادرة "اتكلم عربى" للحفاظ على الهوية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:04 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة