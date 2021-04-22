المنيا تطبق الضوابط الجديدة لاستصدار تراخيص البناء أول مايو

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، اجتماعاً تنسيقياً مع جامعة المنيا، لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء والتي ستبدأ في تلقي طلبات الترخيص مطلع مايو 2021، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص.
جاء ذلك ، بحضور الدكتور رمضان بسيونى عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب بكلية الهندسة.
قال المحافظ، إنه بناءا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم فتح الباب أمام رخص البناء أول مايو القادم، وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وسوف تكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي مراكز ومدن المحافظة بدايةً من 1 يوليو 2021.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة.
كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كافة الإمكانيات والاستعدادات في الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لبدء تطبيق المنظومة الجديدة .
المحافظ خلال اجتماع تنسيقى مع الجامعة (1)
المحافظ خلال اجتماع تنسيقى مع الجامعة (2)
المحافظ خلال اجتماع تنسيقى مع الجامعة (3)
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