أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و707 آلاف و658 مغربيا، تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و785 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و207 آلاف و298 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .
وتسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس، الأسبوع الماضي.
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