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القوى العاملة: صرف مستحقات مالية متأخرة لمصرى بالكويت

الخميس، 22 أبريل 2021 03:09 م
القوى العاملة: صرف مستحقات مالية متأخرة لمصرى بالكويت وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى السفارة المصرية بالكويت استطاع تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصرى محمد كامل جعفر، ويعمل بإحدى المدارس الكويتية حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.
 
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالكويت بمتابعة مشكلة المواطن المصرى محمد كامل جعفر، الذى يعمل بإحدى المدارس التابعة لوزارة التربية الكويتية على وظيفة حارس أمن على كفالة شركة للخدمات الأمنية والحراسات.
 
وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت يفيد أن المواطن المصرى المذكور من محافظة البحيرة، متزوج ويعول 3 أطفال، ويعمل بالشركة منذ 20 عاما، ويتضرر من توقف صرف راتبه الشهرى منذ شهر نوفمبر 2020، على الرغم من التزامه بالعمل خلال المدة التى توقف عنها الراتب.
 
وأشار الملحق العمالى فى تقريره للوزير إلى أنه تم التواصل مع المسئولين بوزارة التربية الذين وعدوا مسئول الشركة بإنهاء إجراءات صرف المتأخرات دفعة واحدة، وتعهد المسؤول بصرف راتب شهر فورا من ميزانية الشركة مع صرف كافة الرواتب المتأخرة الأخرى لكافة العاملين فور ورودها من وزارة التربية.
 
كان المواطن المصري محمد كامل جعفر قد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 19 أبريل الجاري يستغيث بالمسئولين للتدخل لسرعة صرف الرواتب المتأخرة نظر لأنه راتبه هو كل ما يملك وهو بالكاد يكفي للمعيشة.
 

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