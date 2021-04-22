القمح الليلة ليلة عيده.. انطلاق حصاد الذهب الأصفر بحقول القليوبية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى من حقول القمح، واستعراض فرحة الفلاحين بالحصاد والتوريد للصوامع، وفى هذا السياق أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، الانتهاء من حصاد 9000 فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة، والتى تتخطى الـ50 ألف فدان قمح، موضحًا أنه بدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد "زايد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محصول القمح بالمحافظة مبشر بالخير ويتمتع بجودة عالية، موضحًا أن المديرية شكلت لجانا للمتابعة الدورية ورصد المساحات التى تم حصادها والأخرى التى تم دريسها، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت زيادة كبيرة فى المساحة المزروعة بالقمح عن العام الماضى بـ3500 فدان قمح، كما أنه من المتوقع زيادة كبيرة فى إجمالي الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم عن العام الماضى.

فيما أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التى تم تخصيصها لاستقبال محصول القمح من الفلاحين استقبلت حتى الآن 8340 طنا، موضحا أن المديرية أنهت استعداداتها بالتنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس حسن زايد، لبدء تورد محصول القمح، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات للاستعداد التام للموسم.

وأضاف مدير تموين القليوبية لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2021، وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرى.

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021، مشيرا إلى أنه فى حالة ملء السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل الموسم الماضى والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن، بذلك وصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 200 ألف طن، على أن يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.



استمرار اعمال الحصاد بالقليوبية



أعمال الحصاد بالقليوبية



اعمال الصحاد



الدريس فى نهار رمضان



الدريس وقت الحر



القمح فى مزارع



انطلاق موسم الحصاد بالقليوبية



تعبئة القمح



حصاد القمح بالقليوبية