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الصحة: زيادة إصابات كورونا أعلى من المتوقع ببعض المحافظات

الخميس، 22 أبريل 2021 01:17 ص
الصحة: زيادة إصابات كورونا أعلى من المتوقع ببعض المحافظات الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التقت بالسفير الروسى، وهناك اتفاق لاستيراد لفاكسين "سبوتنيك V"، مضيفة أن الوضع الحالي يشهد محافظات بها زيادات في إصابات فيروس كورونا أعلى من المتوقع، ولا نريد تسليط الضوء على محافظة معينة، ونجد أن بقية المحافظات تتعامل بأنه لا وجود للوباء، وعدد الحالات ترتبط بالالتزام بالإجراءات الوقائية. 
 
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن تأثير تصرفاتنا في شهر رمضان لم يظهر بعد، وسيكون بعد أسبوعين، مشددة على ضرورة تقليل التجمعات. 
 
وذكرت أن اللقاح المضاد لكورونا الموجود في مصر من شركة سينوفارم، أما شركة سينوفاك هى شركة أخرى صينية تصنع نفس نوع اللقاح، أى المستوى الأساسى من تقنية إنتاج اللقاحات، وكان له الأولوية في الاتجاه للتصنيع والأبحاث والإنتاج. 
 
وأشارت إلى أن مراحل تصنيع اللقاح لها تفاصيل تقنية دقيقة منذ تجهيز الأماكن والتأكيد من الجودة، وكذلك الاختبارات بعد الإنتاج، مشيرة إلى أنه من المبكر الحديث عن موعد دقيق لبداية إتاحة اللقاح المصنع في مصر في السوق.

الصحه

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

سبوتنيك

سينوفارم

سينوفاك

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