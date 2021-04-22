اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 09:54 م
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"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تنظم أمسية رمضانية لـ 100 عضو من برلمان الطلائع

الخميس، 22 أبريل 2021 09:54 م
"الشباب والرياضة" بكفر الشيخ تنظم أمسية رمضانية لـ 100 عضو من برلمان الطلائع جانب من الأمسية الرمضانية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات الأمسية الرمضانية الثالثة، تحت شعار "رسولنا قدوة لنا" رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، والتي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع الأزهر الشريف "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، بمشاركة 100 من أعضاء برلماني الطلائع والشباب بمراكز شباب المحافظة.

وناقش الشيخ محمد السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فعاليات الأمسية الرمضانية، وأبرز الموضوعات الهامة التي تحمل في طياتها صور تكريم الله للإنسان، ودروس وعبر حول تعامل النبى "محمد صلى الله عليه وسلم" مع زوجاته ، والأسس و الضمانات التي تحفظ الأسرة من التفكك والانهيار".

وأضاف محمد خليل، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، تنفذ هذه الأمسيات الدينية ضمن برنامج التوعية الاسرية والمجتمعية لأعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال شهر رمضان الكريم .

 

 


كفر الشيخ

شهر رمضان

أمسيات رمضانية

برلمان

شباب ورياضة

فتاوى

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