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السياحة: 40 دولارًا حدًا أدنى لخدمة الإقامة بفنادق الـ5 نجوم اعتبارًا من 1 نوفمبر

الخميس، 22 أبريل 2021 11:44 م
السياحة: 40 دولارًا حدًا أدنى لخدمة الإقامة بفنادق الـ5 نجوم اعتبارًا من 1 نوفمبر الدكتور خالد العناني وزير السياحة
كتب محمد أسعد

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

 

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن هذا القرار يأتي فى إطار جهود الارتقاء بمستوى المقصد السياحى المصرى ومستوى جودة الخدمات.

 

ونص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم، ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر2021.


السياحة والآثار

المنشآت الفندقية

الفنادق

السياحة في مصر

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