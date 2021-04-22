اليوم السابع
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السفير الأمريكى بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

الخميس، 22 أبريل 2021 06:16 م
السفير الأمريكى بالقاهرة يزور المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط السفير الأمريكى بالقاهرة
ريهام عبد الله

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زار السفير الأمريكى لدى القاهرة جوناثان كوهين، متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، كما زار المومياوات الملكية، ونشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة فى حسابها على تويتر، صور من زيارة السفير للمتحف، وقالت: "السفير كان سعيدًا بزيارة هذه الكنوز المصرية فى منزلهم الجديد فى المتحف القومى للحضارة المصرية".

 

وقالت السفارة الأمريكية فى تغريدات عبر "تويتر": "انضم السفير كوهين إلى العالم فى مشاهدة الموكب الذهبى الرائع لمومياوات الفراعنة فى وقت سابق من هذا الشهر، وكان سعيدًا بزيارة هذه الكنوز المصرية في منزلهم الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية".

 

السفارة الأمريكية بالقاهرة
السفارة الأمريكية بالقاهرة

 

وتابعت: "أثناء وجوده فى المتحف القومى للحضارة المصرية، توقف للإعجاب بالتابوت الذهبى لكاهن نجم عنخ، والذى ساعدت الحكومة الأمريكية فى إعادته إلى مصر في أكتوبر 2019".

 

السفير الأمريكى بالقاهرة
السفير الأمريكى بالقاهرة

 

السفير الأمريكى فى متحف الحضارة المصرية
السفير الأمريكى فى متحف الحضارة المصرية
 
السفير جوناثان كوهين
السفير جوناثان كوهين

 

وافتتح المتحف القومى للحضارة المصرية، قاعة المومياوات الملكية، مطلع الأسبوع الجارى والتى تضم عدد كبير من المومياوات الملكية، والتى تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية، فى موكب مهيب أشاد به العالم أجمع، تضمن 22 مومياء لملوك مصر القدماء، وذلك على نحو أكد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.


السفير الأمريكى بالقاهرة

المتحف القومى للحضارة المصرية

متحف الحضارة المصرية

السفارة الامريكية بالقاهرة

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