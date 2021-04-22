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الرئاسة الفلسطينية: جهات مشبوهة تزوّر وتسرّب أخبار مفبركة تسيئ للقيادة والقضية

الخميس، 22 أبريل 2021 10:11 م
الرئاسة الفلسطينية: جهات مشبوهة تزوّر وتسرّب أخبار مفبركة تسيئ للقيادة والقضية الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن
كتب : أحمد جمعة

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قالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي يتصدى فيه الأهالي في مدينة القدس بصدورهم العارية لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، "تقوم بعض الجهات المشبوهة بتزوير وتسريب أخبار مفبركة تهدف إلى الإساءة للقيادة وللقضية الفلسطينية".

وعبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته الوكالة الرسمية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما يقوم به المستوطنون والجماعات اليمينية المتطرفة بالتحريض على قتل العرب، وبحماية الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وما يقومون به من ملاحقات لأبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذا الأمر أدى إلى مواجهات في شوارع وأزقة القدس الشريف.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وهي خط أحمر، وناشدت المجتمع الدولي لحماية أبناء شعبنا في القدس من بطش المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير.


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