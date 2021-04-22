اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 09:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئاسة التونسية تبرز تسليم "شكرى" رسالة الرئيس السيسى إلى قيس سعيد

الخميس، 22 أبريل 2021 08:33 م
الرئاسة التونسية تبرز تسليم "شكرى" رسالة الرئيس السيسى إلى قيس سعيد وزير الخارجية سامح شكرى يسلم الرئيس السيسى رسالة لرئيس جمهورية تونس
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى العاصمة لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره التونسى قيس سعيد حول سد النهضة.

وأعرب الرئيس التونسى في تصريح له نشرته الرئاسة التونسية خلال استقبال قيس سعيد لوزير الخارجية سامح شكرى عن سعادته للقاء الوزير المصرى يوم العاشر من رمضان وهو ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، مشيدا بالجيش المصرى الذى تمكن من اجتياز حاجز قناة السويس الصعب والعبور للضفة الشرقية من القناة في 6 ساعات.

وأشار قيس سعيد إلى مشاركة التونسيون في حرب أكتوبر إلى جانب الجيش المصرى في معركة التحرير، مشيدا بدور الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في إعادة بناء المؤسسة العسكرية المصرية.

ولفت الرئيس التونسى إلى المحاولات التي تجرى لاستهداف مؤسسات الدولة من الداخل، مؤكدا رفض استهداف مؤسسات الدولة التونسية من الداخل ونأمل أن تكون علاقاتنا قائمة على المصالح المشتركة ، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على تطوير العلاقات المشتركة بين مصر وتونس.

بدوره، أكد وزير الخارجية سامح شكرى في تصريح له عقب تسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس التونسى قيس سعيد، الخميس، رغبة مصر في استئناف المسار التفاوضى تحت الرئاسة الافريقية خلال الفترة المقبلة والتوصل للاتفاق المنشود.


مصر

اخبار مصر

اخبار تونس

الرئيس التونسى

قيس سعيد

الجيش المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة