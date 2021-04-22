موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات الدائرة العسكرية الجنوبية، وقوات الإنزال الجوى، ستتم اليوم الخميس، فى ميدان التدريب "أوبوك" فى القرم، مشيرة إلى أن هذه التدريبات، تجرى فى إطار اختبار الاستعداد القتالى للجيش الروسى، خلال فترة الشتاء.