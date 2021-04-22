وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن وحدات من مختلف صنوف الأسلحة وكذلك القوات الجوية والدفاع الجوى والسفن الحربية وسفن الدعم والوحدات العسكرية للقوات الساحلية لأسطول البحر الأسود وبعض السفن الحربية التابعة لأسطول بحر قزوين، ووحدات من قوات الإنزال الجوى، سوف تشارك فى التدريبات العملية.