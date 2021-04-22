أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المرحلة الرئيسية من تدريبات قوات الدائرة العسكرية الجنوبية، وقوات الإنزال الجوى، ستتم اليوم الخميس، فى ميدان التدريب "أوبوك" فى القرم، مشيرة إلى أن هذه التدريبات، تجرى فى إطار اختبار الاستعداد القتالى للجيش الروسى، خلال فترة الشتاء.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن وحدات من مختلف صنوف الأسلحة وكذلك القوات الجوية والدفاع الجوى والسفن الحربية وسفن الدعم والوحدات العسكرية للقوات الساحلية لأسطول البحر الأسود وبعض السفن الحربية التابعة لأسطول بحر قزوين، ووحدات من قوات الإنزال الجوى، سوف تشارك فى التدريبات العملية.
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