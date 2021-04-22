الداخلية تضبط شبكة توزيع إنترنت غير مرخصة فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شبكة لتوزيع خدمة الإنترنت "بدون ترخيص" بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات شرطة الاتصالات قيام (نجار مسلح، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة) بإقامة منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص الجهات المعنية وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم بالمخالفة للقانون، وذلك من داخل إحدى محال الحاسبات الكائن مقره بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية تم ضبط المذكور، وبتفتيش مسكنه عُثر على كافة الأجهزة المعدة للنظام (8 راوتر، 1 جهاز إكس بوينت، 4 سويتش، 1 جهاز سيرفر، 1 جهاز كمبيوتر بالمشتملات، 1 جهاز واى فاى إس كوم، مجموعة من الشواحن والوصلات الكهربائية) بمواجهة المذكور أقر بإرتكابه الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.