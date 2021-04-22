اليوم السابع
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الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالصعيد وتضبط حشيش بقيمة 3.8 مليون جنيه

الخميس، 22 أبريل 2021 11:29 ص
الداخلية تداهم أوكار المخدرات بالصعيد وتضبط حشيش بقيمة 3.8 مليون جنيه حملات أمنية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديريتى أمن (أسيوط – سوهاج) نشاط (عدد من عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدرى الحشيش والأيس، وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (مركزى شرطة القوصية – العسيرات) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (كمية من مخدر الأيس - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان – 3 دراجة نارية – كمية من الأمبولات البلاستيكية لتجزئة المخدر) بحوزة ( 3 أشخاص) حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القوصية .

 

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الحشيش – دراجة نارية "بدون لوحات" - هاتف محمول – مبلغ مالى ) بحوزة ( أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة العسيرات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,820,000 "ثلاثة مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً.

 

وعلى جانب آخر، وجه قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة إستهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية .. أسفرت جهودها عن ضبط سلاح نارى طبنجة بحوزة (عاطل له معلومات جنائية) ، وضبط (18) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهما.


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