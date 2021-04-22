الحكومة:زيادة 6% بالصادرات غير البترولية فى 2021 لتصل لـ7.4 مليار دولار

كتبت هند مختار

حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملحوظةً خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6%؛ حيث أصبحت قيمتها 7.44 مليارات دولار، مقارنة بـنحو 6.99 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، كما ارتفعت الواردات المصرية غير البترولية بنسبة 2% لتصبح 16.99 مليار دولار مقارنة بنحو 16.68 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، مما أدى إلى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%؛ حيث بلغت قيمة العجز 9.55 مليارات دولار مقابل 9.69 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة في أبريل 2021.

تمثلت أكبر القطاعات التصديرية في قطاعات الكيماويات والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والطبية والسلع الهندسية والإلكترونية وقطاع الملابس الجاهزة، ويرجع الفضل في تحسن قيمة الصادرات المصرية إلى جهود الدولة ودعمها وتقديمها لحزم التحفيز لمختلف القطاعات خلال جائحة كورونا.

وكانت أكبر الأسواق المستوردة للسلع المصرية غير البترولية هي: تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا ومالطا على التوالي، بينما كانت أكبر الأسواق المصدرة إلى مصر من السلع غير البترولية هي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وروسيا وإيطاليا على الترتيب.