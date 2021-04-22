اليوم السابع
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الخميس، 22 أبريل 2021 02:26 م
خالد صلاح
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الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لمحام بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية

الخميس، 22 أبريل 2021 12:47 م
الحبس سنة وغرامة 2000 جنيه لمحام بتهمة حيازة سلاح نارى فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة محامي بمدينة الصالحية الجديدة بالحبس سنة وغرامة 2000 جنيه ومصادر السلاح، لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي.

 

تعود أحداث القضية رقم 2014 لسنة 2019، جنايات الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بضبط محام بحوزته سلاح نارى.

 

وتبين من التحريات أثناء قيام قوة من ضباط مباحث الصالحية الجديدة، بالقبض على محامى مدينة الصالحية الجديدة، تنفيذا للحكم الصادر بشأنه فى جناية بالسجن 15 عاما مقاومة سلطات، ضبط بحوزته سلاح نارى، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح، وإحالته للنيابة العامة التى إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

 


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