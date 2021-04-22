الجيزة تطرح مزايدة علنية لتأجير محلات وأكشاك.. اعرف الشروط والتفاصيل

كتب على عبد الرحمن

أعلنت محافظة الجيزة، طرح مزايدة علنية عامة بين الأفراد والشركات لتأجير كافتيريا و(2) كشك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، وتأجير محل مكون من باكتين (24،23) وكذلك محل مكون من 4 باكيات (33،35،34،36)، بالإضافة إلى محل (28) بمركز الجيزة التجارى الكائن بشارع الغرفة التجارية يميدان الجيزة.



وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه بالنسبة لموقف ميدان الجيزة قد تحدد لها جلسة الإثنين الموافق 3/5/2021 وقيمة التأمين الابتدائى 10 آلاف جنيه لكافتيريا ميدان الجيزة و3 آلاف جنيه لكل كشك على حده لعدد 2 كشك بموقف ميدان الجيزة.



وأوضحت المحافظة، أنه بالنسبة للمحلات الكائنة بمركز الجيزة التجارى بالغرفة التجارية قد تحدد لها جلسة الثلاثاء الموافق 4/5/2021 وقيمة التأمين الابتدائى 10 آلاف جنيه لمحل مكون من 3 باكيات (33،34،35،36) و4 آلاف جنيه لمحل مكون من باكيتين (23،24) و500 جنيه لمحل مكون من باكية 18.



كما أنه تحدد قيمة كراسة الشروط لكل مزايدة على حده بمبلغ 299 جنيها خلاف 14% ضريبة القيمة المضافة .

كما أوضحت المحافظة، أنه للحصول على كراسة الشروط من خلال إدارة العقود والمشتريات بمقر الديوان العام بمحافظة الجيزة بالعنوان الكائن 406 شارع الأهرام، وعلى من يرغب دخول المزايدة أحضار المستندات المطلوبة فى تمام الساعة الثانية عشر بقاعة المجلس المحلى بالمحافظة الدور الثالث، وعلى من ترسو عليه المزايدة سداد 10% من القيمة الفعلية الراسية بالمزايدة من إجمالى مدة الإيجار وتخضع المزايدة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

