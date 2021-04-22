الجامعة العربية تدعو الصومال للتمسك بالحوار حول الانتخابات المقبلة

بيشوى رمزى

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الأطراف الصومالية إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والتمسك بالحوار السياسي خياراً وحيداً من أجل التوصل إلى اتفاق جامع حول الانتخابات المقبلة؛ بما يصب في مصلحة الشعب الصومالي، ويعزز الاستقرار السياسي والأمني، ويساهم في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وذكرت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الأخيرة في الصومال والوضع الراهن للحوار السياسي بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة، والأطراف الصومالية الأخرى، حول موضوع الانتخابات المقبلة.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، على التزام الجامعة الثابت بدعم الصومال والوقوف مع شعبه على جميع الأصعدة لمساندته في تجاوز صعوبات المرحلة الحالية والتحديات المختلفة التي تواجه إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتشجيع الوحدة الوطنية، ودفع عجلة الاستقرار والتعافي في ربوع البلاد.