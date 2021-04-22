التحريات تكشف تفاصيل مصرع شقيقين وإصابة 8 أشخاص فى تصادم بمنشأة القناطر

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، إلى تفاصيل الحادث المؤلم الذي راح ضحيته شقيقين، وأصيب شقيقهما الثالث، بعد تصادم سيارتهم الملاكي بسيارة ميكروباص، بطريق المناشي الخطاطبة.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع بطريق المناشي الخطاطبة، قبل مدخل عربة ربيع بمنشأة القناطر، بين سيارة ملاكي يستقلها 3 أشقاء، بين سيارة ميكروباص، يستقلها سائقها و5 ركاب، ما أسفر عن مصرع شقيقين من مستقلي السيارة الملاكي، وإصابة الثالث، وإصابة مستقلي السيارة الميكروباص.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، التي أجراها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، أن الحادث وقع بسبب مفاداة قائد السيارة الملاكي، أثناء قدومه اتجاه المناشي، لمخلفات ملقاة بالطريق، مما أدى إلى الاصطدام بالسيارة الميكروباص المواجهة له في نفس الطريق، وأسفر التصادم عن تهشم السيارة الملاكي، وحدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، وانقلابها على الجانب الأيمن.