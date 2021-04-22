البنك التجارى الدولى ينشر الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة خلال احتفال يوم الأرض

كتب أحمد يعقوب

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – عن دعمه الكامل لحماية البيئة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأرض، وهو حدث سنوي عالمي تحتفل به العديد من الدول لإظهار الدعم لحماية البيئة ولأهم مناسبة بيئية في العالم. وباعتباره رائدًا في مجال الاستدامة، يلتزم CIB بتعزيز ممارسات الاستدامة ليكون مثالًا يحتذى به في القطاع المصرفي عبر إطلاق المبادرات الخضراء ودمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياته وأنشطته لمواجهة أزمة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتور داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، أن البنك تصدر طليعة المؤسسات المصرفية الإقليمية في مواجهة أزمة تغير المناخ على مدار السنوات الماضية حيث انه البنك الوحيد من منطقة الشرق الأوسط المدرج في مؤشر الإفصاح عن انبعاثات الكربون (Carbon Disclosure Project) ومعني بدرجة كبيرة بإدارة تأثيره البيئي وملف تحديات وفرص تغير المناخ والمساهمة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وحفاظًا على مكانته الرائدة في مجال التمويل المستدام، يلتزم البنك بدمج ممارسات الاستدامة في جميع عملياته الأساسية، فضلًا عن مواءمة أنشطته مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030. إحدى اسهامته هذا المجال، شارك البنك التجاري الدولي كعضو مؤسس في اطلاق مبادئ الصيرفة المسؤولة في اطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي تطورت لتصبح تحالف يضم 30 بنك من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التزامه بالمعايير التي اهلته للإدراج بمؤشر FTSE4Good لالتزامه بتطبيق ممارسات التمويل المستدام.

بالإضافة إلى ذلك، احتل البنك صدارة القطاع المصرفي باعتباره أول بنك في مصر بانضمامه إلى إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TFCD)، في إطار جهوده لدعم ممارسات الاستدامة على المستويين المحلي والدولي واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من مخاطر تغير المناخ على المديين القريب والبعيد.

وهو أيضًا أول بنك في مصر قام بتطبيق مشروع تحسين كفاءة الطاقة حيث استبدل أنظمة الإضاءة التقليدية بأنظمة الإضاءة الحديثة LED في جميع المقرات والفروع، مما أثمر عن خفض استهلاك الطاقة في البنك بنسبة 40%. كما حصلت 3 من المقرات التابعة للبنك على شهادة البناء الأخضر المصرية (GPRS) التي تمنحها وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة للمباني المطابقة لمعايير تصنيف البناء الأخضر العالمية، وهو أول بنك في مصر يحصل على هذه الشهادة.

جدير بالذكر أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تتوقع أن تتسبب أزمة الاحتباس الحراري في حدوث تغيرات خطيرة على موارد المياه العذبة حول العالم، بالإضافة إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمية بنحو 0.2 درجة مئوية كل 10 أعوام مما يعرض حياة الملايين من الأشخاص لخطر نقص المياه وزيادة موجات الحر الشديد وتقلبات الطقس غير متوقعة.