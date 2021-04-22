وأفادت مجلة /بولتيكيو/ الأمريكية بأن أربعة من مسئولي الأمن الوطني السابقين قالوا إن وزارة الدفاع تحقق في الحوادث المُشتبهة منذ العام الماضى، وأضافت نقلاً عن محادثات مع مسئولين في الكونجرس أنه تم إطلاع مجموعتين على الأقل من المشرّعين في البرلمان على سير التحقيقات الجارية، في وقت سابق من العام الجاري.

وأوضحت مصادر لمجلة /بولتيكو/ أن التحقيق يشمل حادثة وقعت فى خريف عام 2020 فى سوريا؛ والتى كشفت عن إصابة العديد من الجنود الأمريكيين بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. ولم يتم توضيح عدد الجنود الذين اُصيبوا أو مدى خطورة إصابتهم.



من جانبه قال متحدث باسم البنتاجون - للمجلة الأمريكية - إنه لم تكن على علم بالهجمات الموجهة ضد القوات الأمريكية في سوريا ورفض التعليق على الاتصالات التي أجرتها وزارة الدفاع مع المشرّعين.