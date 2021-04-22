وقال "دوتش"، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الخميس، إن التطبيق المؤقت لهذه المعاهدة والتى أبرمت فى شهر ديسمبر الماضي، ستنتهي في 30 أبريل الجاري وحيث تأخر النواب الأوروبيون في تحديد موعد للتصويت وذلك احتجاجا على تأجيل لندن لبعض ضوابط البضائع فى أيرلندا الشمالية.

وكان البرلمان الأوروبى قد أعطى الضوء الأخضر فى 13 أبريل الجارى للجنتين رئيسيتين للتصويت هذا الأسبوع على إتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، لكنه أرجأ قرارا بشأن ما إذا كان البرلمان بكامل هيئته سيعطى موافقته فى وقت لاحق هذا الشهر.

يذكر أن تصويت البرلمان الأوروبى سيكون الخطوة الأخيرة فى إقرار الإتفاقية التى أُبرمت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى شهر ديسمبر الماضى.