الانتهاء من تنفيذ ممشى السويس السياحى الجديد قريبا.. فيديو

والممشى الجديد هو الثاني بعد إنشاء ممشي الكورنيش الجديد، ويقع بطريق مدينة بورتوفيق وهو أكبر ممشي يتم انشائه بالمحافظة لخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، الاقتراب من الانتهاء من إنشاء الممشى، وأن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يشرف بنفسه يوميا علي تنفيذ مخطط إنشاء الممشي.