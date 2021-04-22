الانتهاء من تنفيذ ممشى السويس السياحى الجديد قريبا.. فيديو

رصدت كاميرا "اليوم السابع"، اقتراب محافظة السويس من الانتهاء من إنشاء الممشي السياحي الجديد، بعد أن كانت منطقة مهملة وتم تطويرها وتحويلها لمشروع ترفيهى اجتماعى لأهالى المحافظة.
والممشى الجديد هو الثاني بعد إنشاء ممشي الكورنيش الجديد، ويقع بطريق مدينة بورتوفيق وهو أكبر ممشي يتم انشائه بالمحافظة لخدمة المواطنين.
وأكد الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، الاقتراب من الانتهاء من إنشاء الممشى، وأن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يشرف بنفسه يوميا علي تنفيذ مخطط إنشاء الممشي.
وتابع، أن ممشى السويس أصبح ملتقى لجميع العائلات من كافة المستويات، كما أن السويس اليوم وضعت على خريطة السياحة بسبب أعمال التطوير والتجميل فيها وكلها فرص لترويج السياحة بالمحافظة.
ممشي السويس السياحي الجديد
ممشي السويس السياحي الجديد
ممشي السويس السياحي الجديد
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