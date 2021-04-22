"الاختيار 2" يفتح خزائن أبناء السويس من بطولات وأمجاد لشهداء الشرطة

وكان 4 مسلحين يستقلون سيارة فيرنا رمادى اللون تحمل لوحات 50147 ملاكي السويس، قد أطلقوا النار بشكل عشوائي على كمين الشرطة بمنطقة الملاحة، وتمكنت القوة المعينة بالكمين من التعامل مع المسلحين، وإطلاق النار عليهم، وعلى إثر ذلك فرت السيارة هاربة فى اتجاه حي الجناين، ولحقت بهم سيارات الشرطة لضبط العناصر الإرهابية.

وشارك الرائد محمد سويلم رئيس مباحث الجناين فى المطارة التي شهدتها منطقة الألبان الجديدة بالقطاع الريفي، وخلال تبادل إطلاق النار تمكن رجال الشرطة من قتل أحد المسلحين، بينما أصيب سويلم بثلاثة أعيرة نارية بالبطن والصدر، وتم نقله على إثر ذلك لمستشفى السويس العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وفي يوم الخميس 29 يناير 2015 استشهد الملازم جمال حامد ، الضابط بإدارة الطرق بالسويس ، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة المستقبل بالقرب من إدارة تأمين الطرق قامت بوضع العبوه عناصر جماعه الاخوان الارهابية، وتم نقل المصاب لمستشفى السويس العسكري لتلقي العلاج.

كما استشهد المقدم وليد محمود الصادق نائب مأمور قسم فيصل في عام 2015 بعد قيام عناصر جماعة الأخوان الإرهابية باطلاق الرصاص علية.

وقال حمدي سالم، أحد مواطني السويس، انه بالفعل ذكرنا مسلسل الاختيار 2 بشهداء الشرطة الذين قدموا حياتهم فداء من أجل مصر ودفعا عنا، وهم ضباط ابطال سنظل نتذكرهم دائما.

ويؤكد فتحي حسن، موظف بالسويس، أن جماعة الاخوان الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم داخل المحافظة، وكل الشكر لرجال الشرطة علي ما قدموه من اجل حماية الشعب.