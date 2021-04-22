وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير أوردته فى موقعها على الإنترنت اليوم الخميس- إن رئيس الوزراء سيحذر قادة العالم من أنهم ما لم " يصبحوا جادين" الآن في التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحرارى فسيذكر العالم، الجيل الحالي من القادة بفشلهم في حماية الأرض من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الصحيفة أن جو بايدن يرغب في استغلال هذا التجمع الافتراضى لتأمين الالتزامات بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتحول نحو الطاقة المتجددة فضلا عن توفير التمويل المناخى للبلدان النامية.

وسيرحب جونسون -حسبما أشارت الصحيفة- بالقمة باعتبارها نقطة انطلاق مهمة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop26 الذي تستضيفه المملكة المتحدة في جلاسكو فى نوفمبر المقبل، وكذلك قمة التنوع البيولوجي في كونمينج الصينية فى أكتوبر.

فبعد أيام من إعلانه عن هدف جديد لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 78 % عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2035 ، سيخبر جونسون نظرائه أنهم بحاجة إلى الالتزام بتبنى أهداف طموحة بنفس القدر بحلول موعد قمة جلاسكو .

وسيقول جونسون: "لقد أظهرت المملكة المتحدة أنه من الممكن خفض الانبعاثات مع تنمية الاقتصاد، وهو الأمر الذى وصفته الصحيفة بأنه يثير التساؤلات حول ما إذا الوصول إلى المستوى الصفرى الصافى ليس تقنيا بقدر ما هو سياسى".

ومضت الصحيفة تقول إنها باعتبارها رئيسة القمة هذا العام ، تقود المملكة المتحدة الجهود لتأمين الأهداف الدولية بما يتماشى مع الوصول إلى الصافي الصفري بحلول منتصف القرن. وتعهد جونسون بوضع استراتيجية لذلك فى المملكة المتحدة قبل عقد