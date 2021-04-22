الأوقاف تطلق المسابقة الرمضانية الكبرى "المجددون" اليوم .. اعرف قيمة الجوائز

كتب على عبد الرحمن

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، المسابقة الرمضانية الكبرى " المجددون "، حيث أكدت الوزارة أنها مسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تحميل الأسئلة بداية من اليوم الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان .

وأوضحت وزارة الأوقاف أن المسابقة عبارة عن 20 سؤالاً فى الدين والثقافة واللغة العربية والجوائز عبارة عن:

1- الفائز الأول من الأئمة:

إيفاد شهر رمضان 1443هـ وشهادة تقدير .

2- الفائزة الأولى من الواعظات:

المشاركة فى الإشراف على أول بعثة حج وشهادة تقدير .

3- الفائز الأول من غير الأئمة والواعظات:

10 آلاف جنيه وشهادة تقدير .

• يشترط للمركز الأول الحصول على 75% على الأقل من درجات المسابقة .

ثانيًا : 5 جوائز تفضيلية قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65% على الأقل من درجات المسابقة .

ثالثًا : 20 جائزة قيمة كل جائزة 1000 جنيه.

وأشارت إلى أنه بعد بدء التسجيل وسيتم إعطاؤك رقما طبقًا لأسبقية التسجيل، ثم ترسل الإجابات مجتمعة مع رقم التسجيل فى نهاية المسابقة على نفس الرابط.

من ناحية أخرى، كانت اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي لعام 1442هـ / 2021م بوزارة الأوقاف، أعلنت عن مكافأة تحفيزية قدرها (2500 جنيه) لكل 100 صك تحققها أي مديرية من المديريات خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مكافأة إضافية قدرها (2500 جنيه) لقيادات أعلى ق مديريات على مستوى الجمهورية تحصيلًا خلال شهر رمضان، وقالت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.