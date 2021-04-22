اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الأوقاف" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بطنطا اليوم

الخميس، 22 أبريل 2021 10:27 ص
"الأوقاف" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بمسجد الرحمة بطنطا اليوم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى العاشر من رمضان اليوم الخميس، عقب صلاة التراويح بمسجد الرحمة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وينقلها التلفزيون المصرى بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يشارك فى الاحتفالية كلا من عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.
 
ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال: "بهذه المناسبة نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التى ضحت وما زالت تضحى فى سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه، مضيفا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر، ففى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة، وفى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا فى سبيل هذا الوطن العظيم".
 
 
 

ذكرى العاشر من رمضان

انتصارات اكتوبر

نصر العاشر من رمضان

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

العاشر من رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

الخميس، 22 أبريل 2021 10:21 ص

مرصد الأزهر يطلق حملة "حب الوطن" تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان بـ13 لغة

الخميس، 22 أبريل 2021 09:32 ص

شيخ الأزهر: العاشر من رمضان سيظل تاريخًا محفورًا للتعبير عن العزة والكرامة

الخميس، 22 أبريل 2021 09:24 ص

الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان غدا بمسجد الرحمة بالغربية

الأربعاء، 21 أبريل 2021 09:00 م

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

الأربعاء، 21 أبريل 2021 07:26 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة