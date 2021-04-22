بدورها، قالت المخابرات الروسية إن هذه المعلومات، تعتبر من أسرار الدولة، وهى تتعلق بنشاط أسطول البحر الأسود، وقد يتسبب نقلها إلى الخارج، بالضرر فى القدرة الدفاعية للبلاد.

وتم فتح تحقيق مع المتهم وفقا للمادة رقم 275 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (خيانة الدولة).

وتشهد العلاقات الروسية الأوكرانية، توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، ودعمها الانفصاليين فى دونباس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص.