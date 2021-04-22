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إصابة 78 فلسطينيا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه بالقدس

الخميس، 22 أبريل 2021 11:29 م
إصابة 78 فلسطينيا جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه بالقدس المواجهات فى القدس المحتلة
كتب : أحمد جمعة

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أصيب 78 مواطنا فلسطينيا مساء الخميس جراء اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى أن 78 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، تم نقل 15 إصابة للمستشفى.

ووصفت جميع الإصابات ما بين متوسطة وطفيفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى 6 مواطنين من القدس المحتلة.

وأصيب شرطي إسرائيلى بجروح في وجهه إثر رشق شبان فلسطينيين قوات الاحتلال بالحجارة في محيط البلدة القديمة بالقدس.

واندلعت الليلة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مختلف أحياء مدينة القدس وتحديدا تلك المجاورة للبلدة القديمة من القدس المحتلة، حيث تصدى مواطنون لجنود الاحتلال ومسيرة للمستوطنين تجمع خلالها مئات المستوطنين.

وتطورت الأحداث انطلاقا من باب العامود الذي حولته قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية، حيث أغلقت مداخله ومخارجه والساحة المحيطة به بالحواجز الحديدية وانتشر مئات الجنود من جيش الاحتلال واعتدوا على المقدسيين وفرقوهم لليوم الثامن على التوالي حيث يتكرر المشهد كل ليلة بعد صلاة التراويح.


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