إصابة 3 جنود سويديين من قوات "تاكوبا" العسكرية بجروح فى انفجار بمالى

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اعلنت القوات المسلحة السويدية اليوم الخميس، إصابة ثلاثة من جنودها بالقوة العسكرية "تاكوبا التابعة للقوات الخاصة الأوروبية بجروح طفيفة في انفجار قنبلة على جانب الطريق بشرق مالي.

وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، إن جنديين اثنين عادا إلى الخدمة والثالث لايزال تحت الملاحظة الطبية .

وأضاف الراديو أنه استجابة لدعوة فرنسا، أعلنت السويد وهي ليست عضوا بالناتو في مارس 2020 عزمها المشاركة في القوة الأوروبية "تاكوبا" المسئولة عن مرافقة جيش مالي في القتال.

وكان البرلمان السويدي قد اعطى الضوء الأخضر في شهر يونيو الماضي لإرسال 150 جنديا وصلوا إلى مالي في مطلع عام 2021.

يذكر أن القوة السويدية التي تضم ثلاث مروحيات "بلاك هوك" تتمركز في "ميناكا" بـ"ليبتاكو" بمالي وهي منطقة بالقرب من حدود النيجر وبوركينا فاسو حيث تتركز العديد من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

يشار إلى أن الدولة الإسكندنافية متواجدة بالفعل في مالي عبر قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي حيث تشارك بـ 215 جنديا.