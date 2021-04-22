اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 3 جنود سويديين من قوات "تاكوبا" العسكرية بجروح فى انفجار بمالى

الخميس، 22 أبريل 2021 01:52 م
إصابة 3 جنود سويديين من قوات "تاكوبا" العسكرية بجروح فى انفجار بمالى الجيش السويدى - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلنت القوات المسلحة السويدية اليوم الخميس، إصابة ثلاثة من جنودها بالقوة العسكرية "تاكوبا التابعة للقوات الخاصة الأوروبية بجروح طفيفة في انفجار قنبلة على جانب الطريق بشرق مالي. 
 
وقالت القوات المسلحة السويدية في بيان حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، إن جنديين اثنين عادا إلى الخدمة والثالث لايزال تحت الملاحظة الطبية .
 
وأضاف الراديو أنه استجابة لدعوة فرنسا، أعلنت السويد وهي ليست عضوا بالناتو في مارس 2020 عزمها المشاركة في القوة الأوروبية "تاكوبا" المسئولة عن مرافقة جيش مالي في القتال.
 
وكان البرلمان السويدي قد اعطى الضوء الأخضر في شهر يونيو الماضي لإرسال 150 جنديا وصلوا إلى مالي في مطلع عام 2021. 
 
يذكر أن القوة السويدية التي تضم ثلاث مروحيات "بلاك هوك" تتمركز في "ميناكا" بـ"ليبتاكو" بمالي وهي منطقة بالقرب من حدود النيجر وبوركينا فاسو حيث تتركز العديد من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.
 
يشار إلى أن الدولة الإسكندنافية متواجدة بالفعل في مالي عبر قوة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي حيث تشارك بـ 215 جنديا.

القوات المسلحة السويدية

السويد

انفجار

قنبلة

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة