إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

‏أصيب 3 أشخاص أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعى بمركز ملوى جنوب المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق "القاهرة - أسوان" الزراعى بالقرب من مدينة ملوى، مما نتج عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: محمد. ا. ع 33 عاما، محمد. ب. ع 32 عاما، من مستقلى السيارة الأولى، وأحمد. ف. ا 43 عاما مستقل السيارة الثانية، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى ملوى العام وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.