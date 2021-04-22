إسلام آباد: السلام فى أفغانستان يعنى السلام فى باكستان

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أكد رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الخميس، أن السلام في أفغانستان يعني السلام في باكستان، وذلك خلال لقائه السفير الأفغاني لدى إسلام آباد نجيب الله علي خيل.

وقال رئيس الأركان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن هدف باكستان الأوحد هو مساعدة الأفغان على تحقيق السلام والسيادة والديمقراطية والاستقرار والازدهار في بلادهم، وذلك حسبما ذكر البيان الصادر عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني.

وتبادل قائد الجيش الباكستاني والمبعوث الأفغاني -خلال اجتماعهما- وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الأمني ​​الإقليمي بما في ذلك عملية السلام الأفغانية وتعزيز الأمن الثنائي والتعاون الدفاعي والإدارة الفعالة للحدود بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير الأفغاني عن تقديره لمساهمات باكستان في منع نشوب الصراعات في المنطقة والدعم المستمر الذي قدمته لعملية السلام الأفغانية.