اليوم السابع
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إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى 15 مايو

الخميس، 22 أبريل 2021 11:38 م
إحالة شخصين للمحاكمة لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى 15 مايو التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة التبين و15 مايو، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار. تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، والآخر يحمل جنسية أجنبية، أثناء استقلالهما سيارة (قيادة الأول) وعثر بداخلها على 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشه تحوى على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية.

وبمواجهتهما أقر أحدهما باصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه فى شراء قطعة أرض زراعية، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض، وأنه فى سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين فى الكشف عن الآثار، وعقب التأكد من أثريتها يقومان بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المتهم الآخر أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، واتهمه بالشروع فى النصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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