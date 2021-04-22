اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 أبريل 2021 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء عملية جراحية بفك قط بعد تعدى شخص عليه بكفر الشيخ.. صور

الخميس، 22 أبريل 2021 09:56 م
إجراء عملية جراحية بفك قط بعد تعدى شخص عليه بكفر الشيخ.. صور إجراء عملية جراحية بفك قط
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن فريق بيطرى بالمستشفى البيطرى بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية جراحة دقيقة بفك قط أصيب بكسر فى مفصل الفك، واستمرت العملية الجراحية لمدة 3 ساعات قبل تناول الفريق البيطرى طعام الإفطار، مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور أيمن الشرقاوى، رئيس الفريق البيطرى بكفر الشيخ، إن أحد الأشخاص تعدى على قط بطريقة وحشية فأمسكه من ذيله ورطمه فى الجدار، أدى لكسر فى فكه، وتم نقل القط فى المستشفى البيطرى، من قبل أحد المهتمين بالحيوانات وعضوة جمعية الرفق بالحيوان.

وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل أشعة للقط، وتبين إصابته بكسر فى الفك الكسر مع عدم القدرة على فتح الفم، وبدأنا التدخل الجراحى بالتخدير الكلى، وإجراء الجراحة وتم ثقب عظمة الفك السفلى بشنيور العظم، وتركيب سلك جراحى مشدود إلى خارج الجلد، لحين حدوث التئام، وتم تركيب كمامة خاصة لتثبيت الفك والسيطرة على حركة الفك، مشيداً بالطاقم البيطرى مى العوضى، وشادى محمد فاطمة خليل.

إجراء-عملية-جراحية-بفك-قط-بعد-تعدى-شخص-عليه-بكفر-الشيخ-(3)
 

إجراء-عملية-جراحية-بفك-قط-بعد-تعدى-شخص-عليه-بكفر-الشيخ-(1)

إجراء-عملية-جراحية-بفك-قط-بعد-تعدى-شخص-عليه-بكفر-الشيخ-(4)
 
إجراء-عملية-جراحية-بفك-قط-بعد-تعدى-شخص-عليه-بكفر-الشيخ-(2)

 


كفر الشيخ

اجراء عملية لقط

إجراء عملية جراحية بفك قط

حقوق الحيوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة