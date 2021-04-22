إجراء عملية جراحية بفك قط بعد تعدى شخص عليه بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكن فريق بيطرى بالمستشفى البيطرى بدسوق بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية جراحة دقيقة بفك قط أصيب بكسر فى مفصل الفك، واستمرت العملية الجراحية لمدة 3 ساعات قبل تناول الفريق البيطرى طعام الإفطار، مساء اليوم الخميس.

وقال الدكتور أيمن الشرقاوى، رئيس الفريق البيطرى بكفر الشيخ، إن أحد الأشخاص تعدى على قط بطريقة وحشية فأمسكه من ذيله ورطمه فى الجدار، أدى لكسر فى فكه، وتم نقل القط فى المستشفى البيطرى، من قبل أحد المهتمين بالحيوانات وعضوة جمعية الرفق بالحيوان.

وأضاف الشرقاوى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم عمل أشعة للقط، وتبين إصابته بكسر فى الفك الكسر مع عدم القدرة على فتح الفم، وبدأنا التدخل الجراحى بالتخدير الكلى، وإجراء الجراحة وتم ثقب عظمة الفك السفلى بشنيور العظم، وتركيب سلك جراحى مشدود إلى خارج الجلد، لحين حدوث التئام، وتم تركيب كمامة خاصة لتثبيت الفك والسيطرة على حركة الفك، مشيداً بالطاقم البيطرى مى العوضى، وشادى محمد فاطمة خليل.