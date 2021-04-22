أوكسفورد بيزنس جروب: الصادرات الصناعية محركا رئيسيا لانتعاش اقتصاد مصر

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "تعزيز الصادرات الصناعية: مفتاح تعافي مصر من وباء كورونا"، قالت مؤسسة "أوكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، إن الصادرات الصناعية فى مصر ستكون محركا رئيسيا للانتعاش الاقتصادى فى البلاد مع استمرار آثار وباء كورونا فى البلاد.

ونقل الموقع تصريحات وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع لوسائل الإعلان حول خطط مصر لزيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار على المدى الطويل ، ارتفاعاً من مستويات ما قبل الوباء التي بلغت حوالي 30 مليار دولار، عن طريق تحويل تركيزها نحو المزيد من الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية.

وقالت "أوكسفورد بيزنس جروب" أو "مجموعة أوكسفورد للأعمال"، إن الاستراتيجية التي ستقود هذا النمو تتضمن تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات من الشركات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تعزيز لوجستيات التصدير، على سبيل المثال من خلال تطوير إجراءات الاستيراد والتصدير.

كما يتضمن البرنامج تنمية صعيد مصر ومختلف المناطق الحدودية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا على الحاجة إلى زيادة الاستثمار الصناعي ومستويات التصدير.

ودعا الرئيس إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتقليص استخدام العملة الأجنبية في الواردات.

بالإضافة إلى ذلك ، أمر بإجراء مراجعة شاملة وجرد للأراضي التي تم تخصيصها للأنشطة الصناعية ولكن لم يتم تطويرها في الإطار الزمني المحدد.

وقال الموقع إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت منذ نوفمبر 2016، عندما حصلت البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتم تعويم العملة.

حدد الصندوق النمو الذي يقوده القطاع الخاص كأولوية رئيسية، واستهدفت الإصلاحات إلى حد كبير تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الخاص.