أوقاف الوادى الجديد: وصول صكوك الأضاحى بقيمة 2000 جنيه للصك الواحد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن وصول صكوك الأضاحي للعام الحالي 1442هجرية بمبلغ 2000 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن مشروع صكوك الأضاحي يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي، وتفعيلا لمشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وأكد شاهين ، أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وقد جرى تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبًا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضٍح عن نفسه ومن يعول.

أضاف شاهين، أن المشروع يعد نموذجًا مثاليًا للشفافية والانضباط والتميز في العمل الخيري والإنساني، ويحقق العديد من المزايا على رأسها صالح المضحي بتعظيم ثواب الأضحية، حيث يتحول كامل ثمن الصك إلى لحوم دون أي فاقد، ودون أي مصروفات إدارية أو خلافها، وكذلك الاستفادة بكل جزء في الأضحية دون أي هدر مع الاستفادة المثلى لجلود الأضاحي وإعادة تحويل ثمنها إلى لحوم لصالح المستحقين.

وأكد شاهين ، أن قيمة الصك هذا العام 2000 جنيه، وقد جرى تحديده بناء على ما حددته وزارة التموين من متوسط أسعار رؤوس البقر المستوردة من السودان المخصصة للأضاحي بنحو 14 ألف جنيه تقريبًا، والرأس من البقر تجزي عن سبعة مضحين كل مضٍح عن نفسه ومن يعول.